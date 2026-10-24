Россиянам объяснили, почему важно создавать детям праздники
Дизайнер Лежнева: совместные ритуалы дают ребёнку близость с родителями
Основательница бренда LELU Kids Елена Лежнева рассказала, что детские праздники развивают фантазию и создают семейные ритуалы, которые сближают.
В беседе с «Газетой.Ru» Елена заявила, что маленькие праздники наполняют жизнь тёплыми эмоциями.
«Совместные ритуалы помогают ребёнку почувствовать близость с родителями, получить внимание и создать собственные воспоминания. Для этого достаточно простых действий: провести вечер за настольной игрой, устроить домашнее чаепитие или выбрать красивую одежду для прогулки», — сообщила эксперт.По словам Лежневой, малыш может сам предложить праздничный завтрак, выбрать музыку или придумать тему вечера — так он проявляет фантазию и чувствует свою значимость. Такие праздники помогают замечать приятные события и в более осознанном возрасте.
Специалист добавила: красивому платью не нужно ждать особого случая. Желание нарядиться уже становится поводом для воспоминаний — дети запоминают музыку, запахи, любимое платье и близких рядом.