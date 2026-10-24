Врач назвала категории людей, которым опасны тёплые шерстяные носки
Подолог Корнеева: подросткам и диабетикам не стоит носить слишком тёплые носки
Подолог Ева Корнеева рассказала, что подросткам и людям с диабетом не стоит носить слишком тёплые шерстяные носки.
В беседе с изданием «Абзац» специалист заявила: когда человек надевает плотные носки при сильном потоотделении, у него может появиться потница, например трещины между пальцами.
«При сахарном диабете нужно внимательнее относиться к состоянию стоп: грибковая инфекция может присоединиться легче. У подростков ноги могут потеть сильнее, поэтому слишком тёплые и плотные носки способны привести к раздражению кожи», — рассказала подолог.Корнеева подчеркнула, что людям со здоровыми стопами качественные шерстяные носки подойдут, если они не вызывают перегрева. Тёплая пара может быть полезна и маленьким детям. При этом специалист рекомендовала выбирать дышащую обувь.