Врач назвала категории людей, которым опасны тёплые шерстяные носки

24 октября 2026, 11:30

Подолог Корнеева: подросткам и диабетикам не стоит носить слишком тёплые носки

Фото: Istock/Saklakova

Подолог Ева Корнеева рассказала, что подросткам и людям с диабетом не стоит носить слишком тёплые шерстяные носки.





В беседе с изданием «Абзац» специалист заявила: когда человек надевает плотные носки при сильном потоотделении, у него может появиться потница, например трещины между пальцами.

«При сахарном диабете нужно внимательнее относиться к состоянию стоп: грибковая инфекция может присоединиться легче. У подростков ноги могут потеть сильнее, поэтому слишком тёплые и плотные носки способны привести к раздражению кожи», — рассказала подолог.