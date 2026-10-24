Психолог назвала семь признаков зависимости от коротких роликов
Психолог Шпагина рассказала, когда просмотр коротких роликов требует перерыва
Кандидат психологических наук Елена Шпагина из РТУ МИРЭА назвала признаки того, что человеку пора сделать перерыв от коротких роликов.
В беседе с RT психолог выделила семь сигналов. Первый — человек берёт телефон ради одного видео, а через полчаса всё ещё листает ленту и не помнит, что смотрел.
«Второй признак — вы начинаете листать ленту в моменты, когда раньше обходились без телефона: в очереди, в транспорте, во время еды, перед сном. Это становится автоматическим действием, которое вы не контролируете», — рассказала Елена.Третий — он раздражается или тревожится, когда не может посмотреть очередное видео. Четвёртый — ему сложнее сосредоточиться на делах, которые требуют времени и усилий. Пятый — зритель перестал получать удовольствие от длинных фильмов, книг или разговоров.
Шестой — человек скрывает от близких, сколько времени проводит в телефоне, или чувствует вину после долгого просмотра. Седьмой — он первым делом берёт телефон утром, ещё до того, как встал с постели.
«Если вы узнали себя хотя бы в нескольких пунктах, это не значит, что с вами что-то не так. Это значит, что привычка стала сильнее, чем вам хотелось бы. И это сигнал, что пора сделать перерыв. Перерыв не обязательно означает полный отказ», — заявила психолог.По словам Шпагиной, можно ограничить время, убрать приложение с главного экрана и не брать телефон в определённые часы.