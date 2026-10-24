Психолог назвала семь признаков зависимости от коротких роликов

24 октября 2026, 17:15

Психолог Шпагина рассказала, когда просмотр коротких роликов требует перерыва

Фото: Istock/Kamonchanok Jaikaew

Кандидат психологических наук Елена Шпагина из РТУ МИРЭА назвала признаки того, что человеку пора сделать перерыв от коротких роликов.





В беседе с RT психолог выделила семь сигналов. Первый — человек берёт телефон ради одного видео, а через полчаса всё ещё листает ленту и не помнит, что смотрел.

«Второй признак — вы начинаете листать ленту в моменты, когда раньше обходились без телефона: в очереди, в транспорте, во время еды, перед сном. Это становится автоматическим действием, которое вы не контролируете», — рассказала Елена.

«Если вы узнали себя хотя бы в нескольких пунктах, это не значит, что с вами что-то не так. Это значит, что привычка стала сильнее, чем вам хотелось бы. И это сигнал, что пора сделать перерыв. Перерыв не обязательно означает полный отказ», — заявила психолог.