Россиянам объяснили правила найма рабочих на даче

Закон не запрещает нанимать людей для работы на загородном участке, если дачу используют по назначению. Об этом сообщил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов в разговоре с RT.



Работники могут выполнять разнообразные задачи, включая ремонт, строительство объектов, уборку территории, покос травы, уход за садом и многое другое. Однако, как подчеркнул эксперт, важно не само наличие работников, а то, для каких целей фактически используется земельный участок.

По словам Султанова, садовый или огородный участок предназначен для отдыха или ведения садоводства и огородничества для личных нужд. Владелец нарушает закон, только если участок используется в коммерческих целях — превращается в склад, мастерскую, автосервис, гостиницу, питомник или другие заведения, работающие на рынок. Вопросы в таком случае возникнут не к факту найма работников, а к несоответствующему назначению земли.

Екатерина Коршунова

