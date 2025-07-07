Терапевт Чернышова назвала людей, которые хуже всего переносят летнюю жару

07 июля 2025, 14:01

Терапевт Чернышова: хуже всего жару переносят люди с гипертонией и диабетом

Фото: iStock/Kateryna Onyshchuk

Хуже всего жару переносят люди с гипертонией и диабетом, а также с заболеваниями органов дыхания, сердца и сосудов. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.







«Эти тяжелые хронические заболевания не позволяют организму адекватно реагировать на изменение температуры. Также грудные дети подвержены перегреву в летний период, потому что у них не до конца сформирована терморегуляция. Поэтому очень важно не кутать детей», — пояснила Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой».

«Слишком холодные напитки, несмотря на их заманчивость в жаркий летний день, могут спровоцировать ангину. Газированные сладкие напитки — также не лучший выбор: они не только не решают проблему восполнения водного баланса, но и усиливают жажду из-за высокого содержания сахара», — предупредила специалист.