Терапевт Чернышова назвала людей, которые хуже всего переносят летнюю жару
Терапевт Чернышова: хуже всего жару переносят люди с гипертонией и диабетом
Хуже всего жару переносят люди с гипертонией и диабетом, а также с заболеваниями органов дыхания, сердца и сосудов. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
«Эти тяжелые хронические заболевания не позволяют организму адекватно реагировать на изменение температуры. Также грудные дети подвержены перегреву в летний период, потому что у них не до конца сформирована терморегуляция. Поэтому очень важно не кутать детей», — пояснила Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой».
Врач отметила, что обильное питье поможет легче перенести жару. По ее словам, необходимо всегда носить воду с собой и регулярно делать несколько глотков. При потреблении жидкости, человек потеет, пот испаряется, а это приводит к охлаждению кожи.
Также в жару стоит носить светлую одежду из хлопка и льна.
В свою очередь врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала RT, что вода для питья в жаркую погоду должна быть слегка прохладной или комнатной температуры.
«Слишком холодные напитки, несмотря на их заманчивость в жаркий летний день, могут спровоцировать ангину. Газированные сладкие напитки — также не лучший выбор: они не только не решают проблему восполнения водного баланса, но и усиливают жажду из-за высокого содержания сахара», — предупредила специалист.
При этом она добавила, что алкоголь в жару пить не стоит, поскольку он ускоряет потерю жидкости и увеличивает нагрузку на сердце.