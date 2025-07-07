В подмосковном главке МЧС предупредили о высокой пожароопасности из-за жары
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО
В Подмосковье в ближайшие дни ожидается высокая пожароопасность. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«С 9 по 13 июля на территории региона ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-9°С выше нормы. На всей территории области действует особый противопожарный режим. В этот период которого категорически запрещено разводить открытый огонь и разжигать костры; сжигать мусор, траву и листву», – подчеркнули в ведомстве.Там добавили, что владельцам участков рекомендуется обеспечить запас воды и очистить территорию от сухой травы и мусора. В случае пожара необходимо немедленно сообщить о нём по телефону экстренной службы 112.