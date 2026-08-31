Россиянам объяснили, при каких обстоятельствах не стоит одалживать деньги

31 августа 2026, 17:22

Финэксперт Карпычева: давать в долг надо сумму, которую человек готов подарить

Фото: iStock/Atstock Productions

Перед тем как дать средства взаймы, необходимо оценить личные качества должника и собственную подушку безопасности. Так считает независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева.





В беседе с Москвой 24 она порекомендовала давать в долг только ту сумму, которую человек готов подарить. Кроме того, не стоит использовать средства, которые лежат в качестве подушки безопасности.





«В идеале всегда нужно иметь запас средств минимум на 3, а лучше на 6 месяцев привычной жизни. Поэтому, получив просьбу дать взаймы, надо хорошо прикинуть, есть ли надежный тыл на случай форс-мажора в виде, например, потери денег, болезни, непредвиденных важных трат. В противном случае можно самому залезть в долги», — пояснила Карпычева.