Россиянам объяснили, при каких условиях можно получать две пенсии
Депутат Панеш напомнил о праве на две пенсии для шести категорий граждан
В России в 2026 году шесть льготных категорий граждан сохраняют право на получение двух пенсий одновременно. Об этом рассказал зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
В беседе с RT Панеш заявил, что такую возможность имеют военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, которые после выхода на пенсию устроились на гражданскую работу. Работодатели уплачивают за них взносы, что формирует вторую, страховую пенсию по старости.
«Также в этот перечень входят федеральные государственные гражданские служащие, граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны и лица, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда». Кроме того, право на две пенсии имеют члены семей погибших военнослужащих, а также космонавты и работники лётно-испытательного состава», — рассказал политик.Для второй пенсии нужно 15 лет стажа, 30 коэффициентов и возраст 64/59 лет. Выплата идёт без фиксированной части (9584 рубля), но с индексацией. Средняя госпенсия для льготников — около 23 тысяч рублей. Панеш заключил: общая сумма для такого пенсионера может достигать 50 тысяч.