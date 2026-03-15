Россиянам объяснили, при каких условиях можно получать две пенсии

Депутат Панеш напомнил о праве на две пенсии для шести категорий граждан

В России в 2026 году шесть льготных категорий граждан сохраняют право на получение двух пенсий одновременно. Об этом рассказал зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.





В беседе с RT Панеш заявил, что такую возможность имеют военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, которые после выхода на пенсию устроились на гражданскую работу. Работодатели уплачивают за них взносы, что формирует вторую, страховую пенсию по старости.

«Также в этот перечень входят федеральные государственные гражданские служащие, граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны и лица, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда». Кроме того, право на две пенсии имеют члены семей погибших военнослужащих, а также космонавты и работники лётно-испытательного состава», — рассказал политик.