Железнодорожники Московского региона готовятся к работе в сильный мороз

23 января 2026, 18:43

оригинал Фото: пресс-служба Московской железной дороги

Московская железная дорога проводит подготовку к работе в условиях низких температур. Железнодорожники обещают обеспечить бесперебойную работу магистрали, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.





В залах ожидания на вокзалах, а также в зданиях транспортно-пересадочных узлов проверили системы отопления. Внутри поддерживают нормальный температурный режим. На вокзалах с постоянным пребыванием пассажиров подготовили дополнительные тепловые пушки.

«Увеличено количество обходов путей, их осмотров с помощью диагностических комплексов. Каждый день отслеживается работа светофоров, других устройств, а также стрелочных переводов, которые очищают от снега и наледи. На электроподстанциях проверили оборудование. Локомотивные бригады проходят дополнительный инструктаж о порядке действий в сложных метеоусловиях», – рассказали в МЖД.