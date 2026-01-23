Железнодорожники Московского региона готовятся к работе в сильный мороз
Московская железная дорога проводит подготовку к работе в условиях низких температур. Железнодорожники обещают обеспечить бесперебойную работу магистрали, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.
В залах ожидания на вокзалах, а также в зданиях транспортно-пересадочных узлов проверили системы отопления. Внутри поддерживают нормальный температурный режим. На вокзалах с постоянным пребыванием пассажиров подготовили дополнительные тепловые пушки.
«Увеличено количество обходов путей, их осмотров с помощью диагностических комплексов. Каждый день отслеживается работа светофоров, других устройств, а также стрелочных переводов, которые очищают от снега и наледи. На электроподстанциях проверили оборудование. Локомотивные бригады проходят дополнительный инструктаж о порядке действий в сложных метеоусловиях», – рассказали в МЖД.Токоприёмники и контактную сеть обрабатывают антиобледенительными жидкостями. Помимо этого, непрерывно прогреваются системы отопления вагонов пригородных поездов, которые не находятся на маршрутах.
На случай нештатных ситуаций сформированы аварийные бригады железнодорожников, подготовлена спецтехника.
Всех сотрудников, работающих на воздухе, обеспечили тёплой спецодеждой и обувью, а также защитными средствами от обморожения.
Ранее сообщалось, что ночные температуры в Москве и Подмосковье в выходные могут опуститься до -29°C. Водителям посоветовали быть предельно осторожными на дорогах.