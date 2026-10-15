Юрист объяснил, какой бизнес можно вести из собственной квартиры

15 октября 2026, 11:48

Для домашнего бизнеса нужно соблюдать права соседей и санитарные нормы

Фото: istockphoto / BartekSzewczyk

Жилищный кодекс России разрешает заниматься профессиональной деятельностью в собственной квартире без перевода жилья в нежилой фонд. Однако для этого необходимо соблюдать ряд условий, рассказал RT общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.





По его словам, человек должен законно проживать в квартире. Поэтому собственник, который сдаёт жильё и сам в нём не живёт, не может использовать его для своей профессиональной деятельности.

