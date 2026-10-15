Юрист объяснил, какой бизнес можно вести из собственной квартиры
Для домашнего бизнеса нужно соблюдать права соседей и санитарные нормы
Жилищный кодекс России разрешает заниматься профессиональной деятельностью в собственной квартире без перевода жилья в нежилой фонд. Однако для этого необходимо соблюдать ряд условий, рассказал RT общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, человек должен законно проживать в квартире. Поэтому собственник, который сдаёт жильё и сам в нём не живёт, не может использовать его для своей профессиональной деятельности.
«Также нельзя нарушать права соседей и необходимо соблюдать требования к жилым помещениям, включая пожарные и санитарные нормы», — предупредил он.При этом не все виды бизнеса разрешены в жилых помещениях. В частности, нельзя размещать там промышленные производства, гостиницы и хостелы, а также организовывать офисы, склады и магазины, фактически превращающие квартиру в нежилое помещение. За такую деятельность суд может потребовать её прекратить.
Репетиторство, научная и творческая работа, адвокатская практика и другие виды профессиональной деятельности обычно допускаются. Это касается, например, бухгалтеров, юристов и психологов, которые принимают клиентов дома.
Отдельные ограничения связаны с шумом. Бондарь пояснил, что для уроков вокала важно учитывать уровень звука, который слышат соседи. Согласно приведённым экспертом санитарным нормативам, днём, с 07:00 до 23:00, допустимый эквивалентный уровень шума составляет 40 дБА, максимальный — 55 дБА. Ночью эти показатели снижаются до 30 и 45 дБА соответственно.
За использование жилья не по назначению статья 7.21 КоАП России предусматривает предупреждение или штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей для граждан. Нарушение тишины наказывают по региональным законам, а размер штрафа зависит от субъекта России и обычно составляет 1–2 тыс. рублей.