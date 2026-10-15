Россиянам объяснили, в каких случаях нужно содержать родителей

15 октября 2026, 09:40

Юрист Варшавер: дети обязаны содержать нетрудоспособных и нуждающихся родителей

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны содержать нетрудоспособных родителей, которые нуждаются в материальной помощи. Отсутствие постоянной работы или стабильного дохода не освобождает от этой обязанности.





Об этом «Известиям» сообщил юрист Марк Варшавер. По статье 87 Семейного кодекса РФ, обязанность содержать родителей возникает после достижения ребёнком 18 лет при условии его трудоспособности.

«При этом нетрудоспособность и нуждаемость — два самостоятельных условия. Поэтому одного лишь достижения родителем определенного возраста или установления инвалидности недостаточно. Необходимо также установить, что он нуждается в содержании», — отметил юрист.