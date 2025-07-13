Юрист предупредил россиян, за какой сорняк на дачном участке грозит штраф

Юрист Харди: В России дачников могут оштрафовать за борщевик на участке
Фото: iStock/VvoeVale

Российских владельцев земельных участков могут оштрафовать за произрастание борщевика. Своевременное уничтожение этого опасного сорняка критически важно, чтобы избежать административной ответственности. Об этом предупредил юрист Тимур Харди в беседе с агентством «Прайм».



Борщевик Сосновского представляет серьезную угрозу, так как является ядовитым растением, способным вызывать у человека тяжелые ожоги. По словам Харди, размер штрафа за наличие борщевика на участке варьируется в зависимости от региона и обычно составляет от 2 до 5 тысяч рублей.

«Например, в Московской области штраф согласно недавним изменениям фиксированный и составляет пять тысяч рублей», — пояснил он.
Бороться с борщевиком собственными силами можно, но только при строгом соблюдении мер безопасности. Для эффективного и безопасного уничтожения растения рекомендуется обращаться в специализированные компании или в СЭС.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки циклона, который принес в Москву сильные дожди и град. Напомним, что в субботу вечером юго-восток столицы накрыли ливень и гроза.
Мария Моисеева

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