Юрист предупредил россиян, за какой сорняк на дачном участке грозит штраф
Юрист Харди: В России дачников могут оштрафовать за борщевик на участке
Российских владельцев земельных участков могут оштрафовать за произрастание борщевика. Своевременное уничтожение этого опасного сорняка критически важно, чтобы избежать административной ответственности. Об этом предупредил юрист Тимур Харди в беседе с агентством «Прайм».
Борщевик Сосновского представляет серьезную угрозу, так как является ядовитым растением, способным вызывать у человека тяжелые ожоги. По словам Харди, размер штрафа за наличие борщевика на участке варьируется в зависимости от региона и обычно составляет от 2 до 5 тысяч рублей.
«Например, в Московской области штраф согласно недавним изменениям фиксированный и составляет пять тысяч рублей», — пояснил он.Бороться с борщевиком собственными силами можно, но только при строгом соблюдении мер безопасности. Для эффективного и безопасного уничтожения растения рекомендуется обращаться в специализированные компании или в СЭС.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки циклона, который принес в Москву сильные дожди и град. Напомним, что в субботу вечером юго-восток столицы накрыли ливень и гроза.