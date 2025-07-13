Юрист предупредил россиян, за какой сорняк на дачном участке грозит штраф

13 июля 2025, 04:00

Юрист Харди: В России дачников могут оштрафовать за борщевик на участке

Фото: iStock/VvoeVale

Российских владельцев земельных участков могут оштрафовать за произрастание борщевика. Своевременное уничтожение этого опасного сорняка критически важно, чтобы избежать административной ответственности. Об этом предупредил юрист Тимур Харди в беседе с агентством «Прайм».





Борщевик Сосновского представляет серьезную угрозу, так как является ядовитым растением, способным вызывать у человека тяжелые ожоги. По словам Харди, размер штрафа за наличие борщевика на участке варьируется в зависимости от региона и обычно составляет от 2 до 5 тысяч рублей.





«Например, в Московской области штраф согласно недавним изменениям фиксированный и составляет пять тысяч рублей», — пояснил он.