Бразильский боец UFC вышел на бой в США под русскую песню «Матушка Земля»

13 июля 2025, 05:40

Фото: iStock/Andy___Gin

Бразильский боец Вальтер Уокер неожиданно использовал русскую песню «Матушка Земля» для своего выхода на бой во время турнира UFC в США. В результате он не только одержал победу в первом раунде, но и выразил любовь к России после боя. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





Дело в том, что Вальтер Уокер проживает в России с 2019 года, тренируется в Москве и обосновался в подмосковном Ромашково. Он является уроженцем Бразилии, однако тепло относится к РФ.



Под музыку российского хита 27-летний Уокер одержал уверенную победу над американцем Кеннеди Нзечукву, завершив поединок в первом раунде болевым приемом (сабмишеном). После победы боец на русском языке поблагодарил семью и тренера, а также выразил любовь к России.





«Я люблю Россию! Россия — это мой дом!» — заявил он.