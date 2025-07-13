Бразильский боец UFC вышел на бой в США под русскую песню «Матушка Земля»
Бразильский боец Вальтер Уокер неожиданно использовал русскую песню «Матушка Земля» для своего выхода на бой во время турнира UFC в США. В результате он не только одержал победу в первом раунде, но и выразил любовь к России после боя. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Дело в том, что Вальтер Уокер проживает в России с 2019 года, тренируется в Москве и обосновался в подмосковном Ромашково. Он является уроженцем Бразилии, однако тепло относится к РФ.
Под музыку российского хита 27-летний Уокер одержал уверенную победу над американцем Кеннеди Нзечукву, завершив поединок в первом раунде болевым приемом (сабмишеном). После победы боец на русском языке поблагодарил семью и тренера, а также выразил любовь к России.
«Я люблю Россию! Россия — это мой дом!» — заявил он.Боец женат на россиянке, воспитывает дочь и выступает в UFC с апреля 2024 года.
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