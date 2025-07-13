«Может, и не надо было сниматься»: Олеся Железняк раскрыла детали того, как лишилась роли из-за поддержки СВО
Актриса Олеся Железняк рассказала детали потери роли из-за решения поддержать СВО
Два года назад актрису Олесю Железняк лишили главной роли в сериале из-за её поддержки СВО, что вызвало возмущение в кинематографической среде. Многие вступились за Железняк, включая Никиту Михалкова. Сама артистка, долго хранившая молчание, наконец раскрыла детали ситуации в разговоре с aif.ru.
Железняк пояснила, что после утверждения на участие в проекте она отложила семейные дела для съёмок, а затем внезапно узнала, что ее убрали с главной роли. Причиной стал отказ одного из актёров работать с ней из-за её политической позиции. Актриса призналась, что тогда испытала глубокое разочарование и словно была «низвергнута».
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«Теперь я понимаю, что слово «расстраиваться» — оно не случайное: ты разделяешься на части, выходишь из себя, теряешь внутреннюю гармонию. (...) Для меня стало уроком, что я не смогла пережить отказ от роли», — вспоминала она.Свои переживания Железняк сравнила с травмой, после которой долго приходится лечиться. И, даже восстановившись, иногда все еще появляются «фантомные боли» — отголоски печали, которую ты пережил. Олеся уточнила, что не считает себя «героем» за умение пережить эту ситуацию, однако подобный шок позволил ей лучше понять себя.
Несмотря на травмирующий опыт, заслуженная артистка России не держит зла на коллегу, считая, что каждый ответит за свои поступки перед высшим судом. Сейчас 50-летняя Железняк воспринимает случившееся как урок судьбы.
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«Я для себя в итоге поняла: может, мне и не надо было сниматься в этом фильме, потому что фильм этот вышел, и я про него ничего не слышала. И это не потому, что, мол, вот — меня не взяли, и ничего не получилось. Нет, надо жить своей жизнью. И видеть в событиях волю Божию», — подвела итог актриса.Теперь артистка учит своих детей философскому отношению к неожиданным событиям: не стоит переоценивать свои желания, лучше больше доверять течению жизни.
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