«Может, и не надо было сниматься»: Олеся Железняк раскрыла детали того, как лишилась роли из-за поддержки СВО

13 июля 2025, 07:19

Актриса Олеся Железняк рассказала детали потери роли из-за решения поддержать СВО

Олеся Железняк (Фото: Instagram* @jeleznyak_official)

Два года назад актрису Олесю Железняк лишили главной роли в сериале из-за её поддержки СВО, что вызвало возмущение в кинематографической среде. Многие вступились за Железняк, включая Никиту Михалкова. Сама артистка, долго хранившая молчание, наконец раскрыла детали ситуации в разговоре с aif.ru.





Железняк пояснила, что после утверждения на участие в проекте она отложила семейные дела для съёмок, а затем внезапно узнала, что ее убрали с главной роли. Причиной стал отказ одного из актёров работать с ней из-за её политической позиции. Актриса призналась, что тогда испытала глубокое разочарование и словно была «низвергнута».





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«Теперь я понимаю, что слово «расстраиваться» — оно не случайное: ты разделяешься на части, выходишь из себя, теряешь внутреннюю гармонию. (...) Для меня стало уроком, что я не смогла пережить отказ от роли», — вспоминала она.

Олеся Железняк (Фото: Instagram* @jeleznyak_official)



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«Я для себя в итоге поняла: может, мне и не надо было сниматься в этом фильме, потому что фильм этот вышел, и я про него ничего не слышала. И это не потому, что, мол, вот — меня не взяли, и ничего не получилось. Нет, надо жить своей жизнью. И видеть в событиях волю Божию», — подвела итог актриса.