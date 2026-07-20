Россиянам объяснили, в каких случаях жильцов могут заставить демонтировать кондиционер

20 июля 2026, 22:09

Эксперт по ЖКХ Бондарь: собственника квартиры могут заставить убрать кондиционер

Фото: iStock/ttatty

В некоторых ситуациях собственнику квартиры придется заплатить штраф за установку кондиционера и демонтировать его. Об этом предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.





Он уточнил, что фасад дома принадлежит всем владельцам квартир и его использование для установки кондиционера требует согласия собственников. При отсутствии протокола общего собрания любой недовольный сосед или управляющая компания могут заставить демонтировать оборудование. В случае, когда дом имеет статус объекта культурного наследия, вообще нельзя проводить работы, изменяющие облик здания. За это предусмотрен штраф в размере от 15 до 200 тысяч рублей. Кроме того, кондиционер заставят убрать.



Вопросы может вызвать сильный шум или конденсат, капли которого попадают на чужие окна и вещи. Бондарь посоветовал устанавливать кондиционеры в специальные корзины для блоков, что позволит избежать юридических проблем.





«Также бывает удобно спрятать систему внутри своей лоджии или на балконе. При отказе от выноса кронштейнов на общую стену договариваться с остальными людьми в доме не потребуется, так как используется территория внутри квартиры. Но важно правильно организовать отвод конденсата», — отметил Бондарь в разговоре с Москвой 24.