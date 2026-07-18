Юрист предупредил, кому и при каких условиях запрещено дарить квартиру
Россиянам перечислили ситуации, при которых дарение квартиры может оказаться невозможным или связанным с серьёзными рисками. О том, на что следует обратить внимание, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на управляющего партнёра Адвокатского бюро «Куприянов, Кириллова и Партнёры» Артемия Куприянова.
По его словам, некоторое время назад правила дарения недвижимости ужесточились – все сделки между физическими лицами теперь требуют обязательного нотариального заверения, без которого Росреестр не зарегистрирует переход права. Кроме того, даже если в документе значится единственный собственник, квартира, приобретённая в браке, считается общей супружеской, и для её дарения необходимо нотариально оформленное согласие второго супруга.
Стоит также учитывать финансовое состояние будущего владельца: при его банкротстве подаренная квартира может быть изъята в счёт долгов. Если же даритель хочет передать недвижимость несовершеннолетнему, впоследствии любые операции с этой жилплощадью потребуют разрешения органов опеки.
Отдельное ограничение действует в отношении дарения имущества стоимостью свыше трех тысяч рублей для госслужащих, судей, силовиков, педагогов и медиков. Согласно материалу, такая сделка будет запрещена законом, если она связана с профессиональной деятельностью одаряемого.
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