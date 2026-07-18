Юрист предупредил, кому и при каких условиях запрещено дарить квартиру

18 июля 2026, 03:11

Адвокат Куприянов: Приобретённую в браке квартиру не подарить без согласия супруга

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Россиянам перечислили ситуации, при которых дарение квартиры может оказаться невозможным или связанным с серьёзными рисками. О том, на что следует обратить внимание, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на управляющего партнёра Адвокатского бюро «Куприянов, Кириллова и Партнёры» Артемия Куприянова.