Юрист объяснил, кто может вскрыть квартиру соседа при угрозе затопления других жильцов

10 июля 2026, 03:40

Юрист Сбитнев: В РФ экстренные службы имеют право вскрыть квартиру при аварии

Фото: iStock/JadeThaiCatwalk

При аварии, которая грозит затоплением соседних квартир, экстренные службы имеют право вскрыть жильё даже без присутствия собственника. Об этом РИА Новости рассказал юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.