Юрист объяснил, кто может вскрыть квартиру соседа при угрозе затопления других жильцов
При аварии, которая грозит затоплением соседних квартир, экстренные службы имеют право вскрыть жильё даже без присутствия собственника. Об этом РИА Новости рассказал юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.
По словам эксперта, обычно МЧС старается связаться с владельцем или нанимателем, чтобы получить доступ и устранить проблему. Этим чаще всего занимается управляющая компания, но у неё не всегда есть актуальные контакты жильцов.
Сбитнев уточнил, что устное согласие собственника на вскрытие квартиры, которое он может дать по телефону, не имеет юридической силы. Это связано с тем, что подтвердить личность говорящего в случае спора практически невозможно.
Вскрытие помещения без владельца допустимо только при реальной угрозе жизни, здоровью или имуществу других людей. После этого обязательно составляют акт с указанием причин, времени и участников, а также акт о залитии, где фиксируют весь ущерб.
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