Россиянам объяснили, за хранение каких вещей в подвале грозит штраф
Жильцы многоквартирных домов не могут самовольно хранить личные вещи на чердаках и в подвалах. Для этого необходимо получить официальное разрешение, иначе собственникам грозит штраф.
Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По словам специалиста, чердаки и подвальные помещения в большинстве случаев относятся к общедомовому имуществу. Это предусмотрено статьёй 36 Жилищного кодекса РФ. В таких помещениях обычно проходят коммуникации, в том числе отопительные трубы, кабели и стояки, а также расположены приборы учёта.
Однако принадлежность этих территорий всем собственникам не даёт жильцам права самостоятельно занимать их для личных нужд, даже если соседи не возражают. Кроме того, пункт 16 правил противопожарного режима, утверждённых постановлением правительства РФ № 1479, запрещает размещать на чердаках и в подвальных этажах мастерские, кладовые для горючих материалов, старой мебели и легковоспламеняющихся веществ.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей за загромождение путей эвакуации и проходов к инженерным коммуникациям.
При этом закон допускает хранение личных вещей в специально оборудованных помещениях, если такие кладовые изначально предусмотрели в проектной документации здания и они соответствуют требованиям безопасности, пояснил Бондарь.
Ещё один способ легально использовать подвал или чердак — разработать проект перепланировки, согласовать его с пожарной инспекцией и местной администрацией, а затем вынести вопрос на общее собрание собственников. Как уточнил эксперт, согласно части 1 статьи 46 ЖК РФ, для передачи общедомового пространства в аренду отдельным владельцам необходимо заручиться поддержкой не менее двух третей собственников жилья.
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