Россиянам объяснили, за хранение каких вещей в подвале грозит штраф

30 сентября 2026, 17:46

Эксперт рассказал, как законно использовать общедомовые помещения

Фото: istockphoto / cerro_photography

Жильцы многоквартирных домов не могут самовольно хранить личные вещи на чердаках и в подвалах. Для этого необходимо получить официальное разрешение, иначе собственникам грозит штраф.