Желающих все держать под контролем россиян предупредили о скрытых рисках
Психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина объяснила, чем грозит постоянное желание все держать под контролем. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам специалиста, гиперконтроль — это не просто привычка быть сдержанным. Это стремление держать под контролем всё: эмоции, действия окружающих и даже то, что ещё не произошло. Такие люди опираются на правила, логику и предсказуемость, практически не оставляя места спонтанности.
Крашкина отметила, что гиперконтролирующий человек боится ошибок и стремится к совершенству во всём. Это приводит к бесконечным проверкам сообщений и отчётов, трудностям с делегированием задач, зацикленности на внешнем виде и стремлению вмешиваться в чужие дела, чтобы привести их к своему стандарту.
Проблема заключается в том, что такой образ жизни со временем истощает нервную систему. Постоянная собранность, самокритика и невозможность расслабиться увеличивают риск тревожности, депрессии, эмоционального выгорания, нарушений сна и психосоматических проблем, предупредила психотерапевт.
Кроме того, согласно мнению Крашкиной, гиперконтроль в отношениях с другими людьми часто приводит к напряжению и дистанции. Такой человек устанавливает жёсткие стандарты и ожидает, что близкие будут им соответствовать. Из-за этого партнёры, дети и коллеги могут чувствовать себя оценёнными, накапливать раздражение и отдаляться или выражать скрытый протест, заключила она.
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