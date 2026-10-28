Желающих все держать под контролем россиян предупредили о скрытых рисках

28 октября 2026, 10:33

Врач Крашкина: Постоянный гиперконтроль повышает риск депрессии и тревожности

Фото: iStock/kieferpix

Психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина объяснила, чем грозит постоянное желание все держать под контролем. Об этом пишет «Лента.ру».