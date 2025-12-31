Россиянам ответили, можно ли пользоваться дома пиротехникой
Использование бытовой пиротехники в помещении по действующему законодательству РФ рассматривается как правонарушение.
К таким изделиям относятся и бенгальские огни, поэтому зажигать их в квартире нельзя, предупредил в разговоре с RT младший научный сотрудник лаборатории физики для нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Никита Безвиконный.
Он объяснил, что запрет связывается с физико-химическими процессами при горении. Температура в зоне пламени может доходить до 1500 °C, а раскалённые металлические частицы разлетаются на расстояние до метра. Это повышает вероятность возгорания — иногда достаточно одной искры, попавшей на легко воспламеняющуюся поверхность.
Дополнительный риск, по словам эксперта, связывают с составом искр у некоторых видов бенгальских огней. Во время горения в воздух попадают мелкие частицы, способные проникать в лёгкие. Особенно чувствительны к этому дети и люди с заболеваниями дыхательной системы.
В непроветриваемом помещении, тем более при многократном использовании, концентрация вредных веществ может заметно повышаться. В качестве безопасной альтернативы специалист назвал современные светодиодные аналоги. Они не требуют открытого горения, не выделяют вредных веществ и исключают риск получения штрафа.
