Эксперт ответил, что может стать поводом для налоговой проверки
Изысканный новогодний стол с дорогим алкоголем и элитными закусками может привлечь внимание налоговых органов и стать причиной для проверки. С таким предупреждением выступил финансовый аналитик Андрей Бархота в комментарии изданию «Абзац».
По словам эксперта, в последние годы сотрудники ФНС научились оценивать реальный уровень доходов граждан не только по поступлениям на банковские счета, но и по структуре расходов. Если траты на праздничное застолье заметно превышают официальные доходы, это способно вызвать вопросы у ведомства.
Бархота советует не «шиковать» на Новый год и подходить к покупкам продуктов и алкоголя более рационально. Он добавил, что поводом для интереса со стороны ФНС способны стать и фотографии «богатого стола» в соцсетях. При необходимости такие снимки, по его мнению, могут использоваться при судебном разбирательстве.
