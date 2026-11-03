Россиянам ответили, можно ли спать на рабочем месте

03 ноября 2026, 11:27

«ВМ»: Сон в течение получаса во время рабочего дня может быть полезен

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Короткий сон продолжительностью 20-30 минут в течение рабочего дня действительно способен повысить концентрацию внимания, снизить уровень стресса и восстановить энергию. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, комментируя возможность введения такой практики в российских компаниях.