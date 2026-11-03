Россиянам ответили, можно ли спать на рабочем месте
Короткий сон продолжительностью 20-30 минут в течение рабочего дня действительно способен повысить концентрацию внимания, снизить уровень стресса и восстановить энергию. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, комментируя возможность введения такой практики в российских компаниях.
По словам специалиста, кратковременный отдых в перерыве между работой позволяет расслабить нервную систему, улучшить когнитивные способности, а в некоторых случаях — повысить креативность и активировать творческий потенциал. За 20-30 минут человек успевает погрузиться лишь в фазу неглубокого сна, после чего мозг оказывается способен искать нестандартные решения привычных задач и генерировать новые идеи. Чернышова подчеркнула, что это полезнее, чем работать без передышки.
При этом врач предупредила: увеличивать продолжительность дневного сна до 1-1,5 часа нельзя. В этом случае организм переходит в фазу глубокого сна, мозговая активность замедляется, и вместо перезагрузки человек сталкивается со снижением концентрации внимания и работоспособности, головной болью и дезориентацией.
Вопрос о том, могут ли российские компании официально ввести правило о дневном сне, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом по трудовому праву, членом палаты налоговых консультантов РФ Валентиной Яковлевой. Она пояснила, что сон на рабочем месте возможен только в нерабочее время, то есть в обеденный перерыв. Однако и в этом случае есть важный нюанс: если внутренние правила компании запрещают спать на рабочем месте, сделать это не получится даже в обед. Обычно такие запреты связаны с присутствием клиентов в офисе, соображениями безопасности, корпоративным имиджем или спецификой производства. За нарушение правила предусмотрено дисциплинарное взыскание — замечание, выговор или увольнение.
Против повсеместного введения подобной практики высказался бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его мнению, спать по 20-30 минут во время работы не имеет смысла, поэтому распространять эту практику не стоит.
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