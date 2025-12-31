ГАИ предупредила о массовых рейдах в праздничные дни

31 декабря 2025, 11:12

Фото: istockphoto/z1b

В период новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме. Одним из приоритетов станет выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. О проведении соответствующих рейдов сообщают региональные подразделения ведомства.