ГАИ предупредила о массовых рейдах в праздничные дни
В период новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме. Одним из приоритетов станет выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. О проведении соответствующих рейдов сообщают региональные подразделения ведомства.
Как подчеркнул заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно‑транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Антон Белан, садиться за руль после употребления алкоголя недопустимо.
Он призвал не подвергать опасности себя, пассажиров и других участников движения, а также попросил граждан сообщать в полицию, если они заметили водителя, чьё поведение выглядит неадекватным. По его словам, на такие сигналы инспекторы будут реагировать в установленном порядке.
Белан напомнил, что управление автомобилем в нетрезвом виде, равно как и отказ от прохождения медосвидетельствования, влечёт лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и крупный штраф. В отдельных случаях за подобные действия может наступить и уголовная ответственность.
В Госавтоинспекции также отметили, праздничные дни не станут поводом для поблажек. К нарушителям ПДД будут применяться меры, предусмотренные законом, независимо от даты и обстоятельств.
