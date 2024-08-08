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В Николаеве незаконно переоформляют недвижимость пропавших без вести

В Николаеве раскрыта схема переоформления жилья пропавших без вести
08 августа 2024, 06:54
Фото: istock/Pawel Kacperek

Фото: istock/Pawel Kacperek

В Николаеве выявлен случай незаконного переоформления недвижимости, принадлежащей пропавшим без вести, на новых владельцев. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в местном подполье, несколько нотариусов занимаются этой деятельностью в гостиницах города, таких как «Никотель», «Владам» и «Урожай».
По данным источников, эту схему контролирует криминальный авторитет по прозвищу Мультик, при поддержке киевских группировок. Отмечается, что нотариус имеет связи с нотариальной палатой Киева, что позволяет ей проводить незаконные сделки. На данный момент в местной базе данных уже зарегистрировано 25 объектов недвижимости, переоформленных таким образом.

Ранее сообщалось, что в результате удара по базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Николаевом уничтожено более 200 человек. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.



По его словам, удар был нанесен по расположению военных на базах отдыха в Коблево, которые использовались как центр формирования бригад ВСУ. Лебедев уточнил, что целью атаки были именно эти военные центры, и, по предварительным данным, удалось ликвидировать более 200 военнослужащих.

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#сделки
#недвижимость
#украина
Экс-губернатор Белых занял пост замдиректора фабрики «Пермская»
Освободившийся экс-губернатор Белых стал замдиректора фабрики «Пермская»
08 августа 2024, 06:23

Фото: istock/Vladimir Zapletin

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых нашел новую профессию после выхода из заключения, сообщает РИА Новости. Теперь он занимает руководящий пост на одной из старейших кондитерских фабрик Перми.
Никита Белых, бывший губернатор Кировской области, приступил к новым обязанностям в должности заместителя директора по корпоративным вопросам кондитерской фабрики «Пермская». Об этом сообщает издание “Коммерсантъ”, ссылаясь на осведомленный источник.

Белых вышел на свободу 21 июля 2024 года после восьми лет заключения, проведенных в связи с обвинениями в взяточничестве. После выхода из тюрьмы он объявил о намерении вернуться к активной трудовой деятельности. На новой должности он будет заниматься вопросами корпоративного управления на одном из старейших кондитерских предприятий Перми, основанном в 1892 году.

Сообщается, что кондитерская фабрика, где работает Белых, одно из старейших пермских предприятий, оно основано в 1892 году. Ассортимент фабрики составляет более 120 наименований. На самой фабрике пока не комментируют новое назначение.
#губернатор
#фабрика
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Дворники и учителя: названы профессии с самыми низкими зарплатами в России
Headhunter: меньше всего в России зарабатывают дворники и учителя
08 августа 2024, 04:58

Фото: istock/Fascinadora

Данные, предоставленные сервисом Headhunter, показывают, что наименьшие доходы в стране получают работники, не требующие высокого уровня квалификации, такие как дворники и уборщики. Среди наименее оплачиваемых профессий также оказались воспитатели и учителя.
Самые низкие заработные платы в России получают работники, чья деятельность связана с обслуживанием и образовательной сферой. Согласно данным сервиса Headhunter, самые скромные доходы у дворников (32,6 тысячи рублей), уборщиков (37,3 тысячи рублей), воспитателей и нянь (40,5 тысячи рублей), а также учителей (41,9 тысячи рублей).

Медианная зарплата по стране сегодня составляет 70-75 тысяч рублей. В список профессий с самыми низкими зарплатами также вошли артисты и психологи (45,6 тысячи рублей), охранники (47,3 тысячи рублей) и кассиры-операционисты (48,4 тысячи рублей).

Эксперты отмечают, что на зарплатные показатели влияют отсутствие профессионального образования, квалификации, а также низкий спрос на данные специальности.

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#зарплата
#учителя
#дворник
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Звукооператор Поддубного рассказал о состоянии его группы
Звукооператор Еловский: съемочная группа Поддубного не пострадала
08 августа 2024, 03:58

Фото: istock/shironosov

Звукооператор съемочной группы ВГТР, работавшей с раненым накануне Поддубным, рассказал о состоянии коллег. По его словам, кроме самого военкора, больше никто не пострадал.
Звукооператор Станислав Еловский, работавший в съемочной группе ВГТРК, сопровождавшей военного корреспондента Евгения Поддубного, сообщил о состоянии команды. В беседе с РИА Новости Еловский заявил, что члены съемочной группы не пострадали. «Все ок», — коротко ответил он на вопрос о самочувствии журналистов.

Ранее стало известно, что Поддубный был госпитализирован в тяжелом состоянии после атаки украинского дрона в Курской области. Минздрав сообщил, что военкор получает все необходимое лечение. Несмотря на распространение неподтвержденной информации о его смерти в некоторых Telegram-каналах, официальные источники опровергли эти сведения. В Курской больнице подтвердили, что состояние Поддубного остается тяжелым, однако он находится под круглосуточным наблюдением врачей.

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#всу
#военкор
#атака
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Российские туристы не могут покинуть Анапу из-за дорогих билетов
Туристы застряли в Анапе из-за нехватки билетов на обратный путь
08 августа 2024, 03:43

Фото: istock/ilona titova

Туристы, отдыхавшие в Анапе, столкнулись с проблемами при попытке вернуться домой. На курортах Краснодарского края возник дефицит билетов на железнодорожные и авиаперевозки, что усложняет возвращение туристов.
По информации «МК», из-за закрытия местного аэропорта путешественники вынуждены искать альтернативные способы передвижения. Доступные поезда из Анапы в различные города региона имеют ограниченное количество мест, а стоимость билетов в люксовых вагонах может достигать рекордных 70 тысяч рублей, которых у туристов нет.

Ситуация осложняется тем, что большинство железнодорожных билетов было раскуплено задолго до начала курортного сезона, а туристические агентства заблаговременно зарезервировали места для своих клиентов. В результате многие туристы остались без возможности вернуться домой.

В связи с этим, туристам предложено подписаться на уведомления от агрегаторов, чтобы быть в курсе появления новых доступных билетов.

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#поезда
#туристы
#деньги
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В Москве пенсионер перевел мошенникам почти 83 миллиона
Житель Москвы за неделю перевел мошенникам почти 83 миллиона рублей
08 августа 2024, 03:27

Фото: istock/VioNettaStock

Пенсионер из Москвы за шесть дней перевел мошенникам почти 83 миллиона рублей, сделав 90 переводов. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По информации ведомства, аферисты обманули пенсионера, представившись правоохранителями и банковскими работниками, передает РИА Новости. Для большей убедительности один из мошенников провел видеозвонок и показал поддельное служебное удостоверение, заявив, что обнаружены попытки списания денег и оформления кредитов на имя пострадавшего.

Злоумышленники убедили пенсионера снять деньги со счетов и перевести их на "безопасные" счета. В подтверждение получения средств они присылали в мессенджере якобы банковские документы. Когда аферисты начали интересоваться ценностями, находящимися у мужчины дома, пенсионер осознал, что стал жертвой мошенничества.

Сейчас прокуратура проводит проверку по этому делу, и предпринимаются меры для задержания преступников.

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#деньги
#пенсионер
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Ермолаев день 8 августа: как не привлечь беду и сохранить здоровье
08 августа 2024, 00:00

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Ежегодно 8 августа отмечается Ермолаев день, православная церковь вспоминает святого Ермолая, Никомидийского мученика, которого вместе с Ермиппом и Ермократом едва не придали мученической смерти среди прочих христиан.
О том, какие приметы стоит соблюдать в этот день и чего делать категорически нельзя, расскажет редакция «Радио 1».

Ермолаев день — история


По легенде, в начале IV века по приказу императора Максимилиана в Никомидийской церкви было сожжено множество христиан. Однако трем христианам чудом удалось спастись. Они скрывались на окраинах империи, но при этом не переставали учить людей христианской вере.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В один из дней Ермолая, Ермиппа и Ермократа схватили и предложили отречься от Христа, но те отказались. Язычники стали угрожать им муками и смертью, как вдруг началось землетрясение, и идолы в капище упали и разбились. Когда об этом стало известно императору Максимилиану, тот вынес мученикам смертный приговор.

Ермолай Никомидийский являлся пресвитером, стал раннехристианским мучеником. Зачастую святой изображается с принадлежностями для врачевания, является покровителем врачей, ему также молятся об избавлении от болезней.

Что нельзя делать 8 августа 2024


8 августа, в Ермолаев день нельзя ходить по траве, пока на ней лежит роса. На Руси считали, что из-за этого можно здоровье потерять. Людям, у которых есть в хозяйстве домашняя птица, следует воздержаться в этот день от блюд с курицей, индейкой и иными пернатыми. В этот день нельзя убивать животных и охотиться. Потере здоровья сулит передача или одалживание рабочих инструментов.

Владельцы кошек должны быть осторожны в этот день. Домашним питомцам нельзя ложиться на детскую кровать — сон ребенка будет беспокойным. При этом, если кошка трётся о хозяина, ложится рядом с ним, то она предвещает семье благополучие и процветание.

Фото: iStock/krblokhin


Еще нельзя в этот день ругаться, девушкам и женщинам не следует заниматься рукоделием. На Руси считали, что из-за этого можно остаться несчастным и обрести проблемы.

Что можно делать 8 августа 2024


Начиная с 8 августа можно собирать яблоки, однако употреблять их в пищу сразу не следует. Лучше оставить до Яблочного спаса и спрятать, чтобы сохранить в доме счастье и благополучие. В этот день наши предки продолжали копать картошку. Еще в Ермолаев день хорошо собирать лечебные травы.

Женщинам полагается 8 августа работать по дому, на огороде, заниматься заготовками, приготовлениями, уборкой. Если у мужчины на сегодня существуют какие-то мелкие дела по хозяйству, их обязательно надо сделать. Если этого не выполнить, то мелкие дела будут множиться, что приведет в дом ссоры и конфликты.

Фото: iStock/Kerkez

Приметы на погоду 8 августа 2024


Обратите внимание на утреннюю росу. Если ее много, значит, осень будет теплой. Если мало, то ждите плохой погоды. Холодное утро 8 августа означает раннюю и морозную зиму. Радуга на небе — в скором времени будет тепло.

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Если 8 августа ласточки и стрижи над самой водой летают — перед дождём. Зяблик поёт на закате или рано утром — к ненастью. Наблюдаете много мух — к осадкам. Липа пожелтела — к ранней осени. Рано утром кукушка кукует — к поздней и тёплой осени.

Именины 8 августа 2024


Именины в этот день отмечают Ермолай, Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей, Федор.

Родившиеся 8 августа люди имеют тягу к профессиональному признанию. В случае правильного выбора своей профессии, они делают потрясающую карьеру, так как стремятся быть лучшими из лучших.

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#профессии
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#христиане
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Отсидевший в колонии бывший губернатор пошел работать на кондитерскую фабрику
Экс-глава Кировской области Белых устроился на кондитерскую фабрику «Пермская»
07 августа 2024, 19:20

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Экс-губернатор Кировской области и депутат заксобрания Пермского края Никита Белых, который отсидел несколько лет в колонии, нашел новую работу. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Уточняется, что новым местом работы бывшего политика стала АО «Кондитерская фабрика «Пермская»». Белых занял пост замгендиректора по корпоративным вопросам.

От самого экс-губернатора комментариев по данному вопросу не поступало. Ранее он сообщал, что нашел новую работу и с 8 июля приступит к обязанностям.

Напомним, Никита Белых вышел на свободу из кировской колонии. Он отбывал срок за получение взятки. Белых был главой Кировской области с 2009 года.

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#политика
#фабрика
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Психолог Самбурский раскрыл, кто чаще всех испытывает «кринж»
Психолог Самбурский: «Кринж» испытывают склонные к самокритике люди
07 августа 2024, 19:16

Фото: iStock/fizkes

Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что чувства «кринжа» и «испанского стыда» чаще всего испытывают склонные к самокритике личности.
«Понимая, что чувствуют другие люди, вы можете ставить себя на их место, но видеть ситуацию с ещё одной точки зрения, откуда поведение выглядит нелепо или неуместно. Возникает ощущение стыда за их поведение как собственная эмоция. Социальные нормы накладывают ожидания на поведение каждого. Когда на глазах происходит разрыв шаблона в отношении поведения, окружающие могут испытывать чувство стыда», — объяснил в беседе с Газета.ру Самбурский.

Ранее практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что трудоголизм похож на алкоголизм.

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#психолог
#счастье
#отношения
#люди
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Вечный холостяк: Психолог объяснил, почему мужчины чаще отказываются строить отношения
Психолог Сальникова: мужчины-холостяки не хотят идти на компромисс
07 августа 2024, 19:03

Фото: iStock/LightFieldStudios

7 августа традиционно считается днем всех холостяков. В этот день одинокие мужчины пересылают открытки-посты из разных пабликов и поздравляют друг друга со своим прекрасным статусом. Но так ли он прекрасен на самом деле?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» сообщила, что первоочередно нужно определиться с самим понятием «холостяк».

«Обычно холостяком считают мужчину в зрелом возрасте (около 40 лет), который не имел семейных отношений или, оставшись с неудачным опытом, решил, что холостяцкая жизнь лучше семейной», — объяснила эксперт.

Она уточнила, что на самом деле холостякам не сложно вступать в отношения, а здесь играет роль их собственное желание.

«Им скорее не сложно, а не нужно это делать. Это люди, которые для себя решили, что им не надо создавать семью, они не хотят продолжительных отношений. И ошибка общества в том, что мы думаем, что их нужно с кем-то познакомить или свести, как-то «пристроить», а им зачастую этого не хочется. Они в открытую говорят, что сделали выбор в пользу жизни без обязательств, без ответственности, без компромиссов, потому что отношения и брак — это не три месяца влюбленности, когда бабочки в животе, а умение находить компромиссы, умение подстраиваться, отчасти возможность поступиться своими интересами ради чего-то большего, это взрослый и осознанный выбор. И мужчины-холостяки сделали взрослый осознанный выбор — жить в пользу себя: никому ничего не должен, раз в неделю встречусь с какой-нибудь подругой, потом с другой, и такой образ жизни меня утеривает», — сказала психолог.

По ее мнению, это происходит, потому что границы общества психологической зрелости сильно сдвинулись. Молодые люди, по психологическим нормам, считаются до 45 лет, потому в обществе возникает некий инфантилизм.

«Желание уйти от ответственности, чтобы это само все решилось — это печальная тенденция, на самом деле. И вот этот стереотип, что с нужным человек будет все так, как надо, — инфантильная позиция, которая означает, что человек не хочет стараться. Так, как надо, будет только первые три месяца, полгода или год влюбленности и легкости, а в семейной жизни всегда приходится что-то делать, это и является причиной многих разводов. Почему-то есть стереотип, что всегда все должно быть хорошо и легко», — поделилась собеседница.

Психолог отметила, что абсолютного счесть я в жизни не бывает, а абсолютно беззаботные люди находятся в психиатрических больницах, где притупляются их все нервные процессы.

«Если он говорит, что в 45 лет не встретил ту единственную… это, возможно, запрос на безрассудное счастье, которые невозможно», — сказала специалист.

В завершении беседы Дарья Сальникова дала важный совет свободным людям, которые находятся в поиске долгосрочных отношений.

«Уберите запрос на постоянное счастье, потому что в отношениях могут быть конфликты, может быть грустно и одиноко. Это процесс, а не перманентное состояние. Вопрос только: ради чего мы это строим, какие ценности вам важны? Многие холостяки как раз говорят, что им не нужны эти семейные ценности. Это не есть плохо, просто второму партнеру нужно решить, насколько он к этому готов», — завершила психолог.

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Психолог Хорс объяснил сходства трудоголиков с алкоголиками
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