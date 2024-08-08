В Николаеве незаконно переоформляют недвижимость пропавших без вести

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых нашел новую профессию после выхода из заключения, сообщает РИА Новости. Теперь он занимает руководящий пост на одной из старейших кондитерских фабрик Перми.

Никита Белых, бывший губернатор Кировской области, приступил к новым обязанностям в должности заместителя директора по корпоративным вопросам кондитерской фабрики «Пермская». Об этом сообщает издание “Коммерсантъ”, ссылаясь на осведомленный источник.



Белых вышел на свободу 21 июля 2024 года после восьми лет заключения, проведенных в связи с обвинениями в взяточничестве. После выхода из тюрьмы он объявил о намерении вернуться к активной трудовой деятельности. На новой должности он будет заниматься вопросами корпоративного управления на одном из старейших кондитерских предприятий Перми, основанном в 1892 году.



Сообщается, что кондитерская фабрика, где работает Белых, одно из старейших пермских предприятий, оно основано в 1892 году. Ассортимент фабрики составляет более 120 наименований. На самой фабрике пока не комментируют новое назначение.





Елена Перлова