Фото: istock/Pawel Kacperek
В Николаеве выявлен случай незаконного переоформления недвижимости, принадлежащей пропавшим без вести, на новых владельцев. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в местном подполье, несколько нотариусов занимаются этой деятельностью в гостиницах города, таких как «Никотель», «Владам» и «Урожай».
По данным источников, эту схему контролирует криминальный авторитет по прозвищу Мультик, при поддержке киевских группировок. Отмечается, что нотариус имеет связи с нотариальной палатой Киева, что позволяет ей проводить незаконные сделки. На данный момент в местной базе данных уже зарегистрировано 25 объектов недвижимости, переоформленных таким образом.
Ранее сообщалось, что в результате удара по базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Николаевом уничтожено более 200 человек. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, удар был нанесен по расположению военных на базах отдыха в Коблево, которые использовались как центр формирования бригад ВСУ. Лебедев уточнил, что целью атаки были именно эти военные центры, и, по предварительным данным, удалось ликвидировать более 200 военнослужащих.
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Ранее сообщалось, что в результате удара по базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Николаевом уничтожено более 200 человек. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, удар был нанесен по расположению военных на базах отдыха в Коблево, которые использовались как центр формирования бригад ВСУ. Лебедев уточнил, что целью атаки были именно эти военные центры, и, по предварительным данным, удалось ликвидировать более 200 военнослужащих.
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Елена Перлова