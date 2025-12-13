13 декабря 2025, 10:01

Фото: iStock/ Milosz_G

В православном календаре 14 декабря отмечают день памяти пророка Наума. На Руси этот день известен как Наумов день или День Наума Грамотника, что связано с народной мудростью и игрой слов: имя Наум перекликается со словом «ум». Именно поэтому появилась известная поговорка «Наум наставит на ум». Этот праздник символизировал начало пути к знаниям, грамоте и уважение к труду учителей. По сути, это был древнерусский «День знаний». О традициях, запретах и приметах праздника расскажет «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ ChamilleWhite

Народные запреты

Фото: iStock/ BrianAJackson

Нельзя было оставлять книги раскрытыми. Считалось, что так знание «выветрится» из них и из головы ученика. Книгу полагалось закрыть и положить под подушку, чтобы «запавшее в ум» укрепилось во сне.

Считалось, что так знание «выветрится» из них и из головы ученика. Книгу полагалось закрыть и положить под подушку, чтобы «запавшее в ум» укрепилось во сне. Запрещалось приниматься за еду во время занятий или чтения. Люди верили, что так можно «заесть» выученное, и оно не пойдет впрок.

Люди верили, что так можно «заесть» выученное, и оно не пойдет впрок. Строго воспрещалось хвастаться успехами ребенка или чрезмерно его хвалить. Это считалось проявлением гордыни, которое могло «сглазить» удачу и привести к последующей лени.

Это считалось проявлением гордыни, которое могло «сглазить» удачу и привести к последующей лени. Нельзя было шуметь, ссориться и сквернословить. Гнев, обида и бранные слова, по представлениям предков, «затуманивали» разум и отгоняли благодать, ниспосланную пророком.

Гнев, обида и бранные слова, по представлениям предков, «затуманивали» разум и отгоняли благодать, ниспосланную пророком. Следовало избегать тяжелого физического труда. День должен был быть посвящен исключительно труду умственному, а физическая усталость могла помешать усвоению знаний.

День должен был быть посвящен исключительно труду умственному, а физическая усталость могла помешать усвоению знаний. Не рекомендовалось выходить из дома после заката в одиночестве. Считалось, что в этот день темные силы, завидуя свету знания, особенно активны и могут запутать путника, «отнять память».

Приметы