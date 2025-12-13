День Наума Грамотника 14 декабря: Как не «сглазить» удачу, сохранить память и преуспеть в учёбе, народные приметы и запреты
В православном календаре 14 декабря отмечают день памяти пророка Наума. На Руси этот день известен как Наумов день или День Наума Грамотника, что связано с народной мудростью и игрой слов: имя Наум перекликается со словом «ум». Именно поэтому появилась известная поговорка «Наум наставит на ум». Этот праздник символизировал начало пути к знаниям, грамоте и уважение к труду учителей. По сути, это был древнерусский «День знаний». О традициях, запретах и приметах праздника расскажет «Радио 1».
История праздникаПокровителем грамоты считается один из двенадцати малых пророков Ветхого Завета — Наум Елкосянин (из селения Елкош). Он жил в VII веке до Рождества Христова. Главное его пророчество, дошедшее до нас в виде отдельной Книги пророка Наума, посвящено падению жестокой и могущественной столицы Ассирии — Ниневии. Пророк обличал гордыню, идолопоклонство и беззаконие ее жителей, предсказывая, что город будет уничтожен. Это пророчество сбылось в 612 году до н.э., город был осаждён и разрушен войсками мидийского и вавилонского царей.
Интересно, что сам Наум не имел прямого отношения к грамоте или обучению. Однако на Руси, где ценили созвучия и символы, его имя, означающее на иврите «утешитель», стало ассоциироваться с «наумлением» — то есть научением, наставлением на путь разума. Образ строгого пророка, провозглашающего истину, идеально лег на образ мудрого учителя, ведущего ребенка к свету знания. Так ветхозаветный святой стал небесным покровителем всех учащихся.
Традиции дняК 14 декабря заканчивались все полевые работы, и у крестьянских семей появлялось время отдать детей «в науку». День был наполнен символическими обрядами, призванными сделать учебу успешной.
С самого утра вся семья шла в церковь, чтобы помолится пророку Науму. Ему возносили молитвы прежде всего об успехе в обучении и грамоте, особенно для детей. Родители и учителя просили вразумить отроков, укрепить память, пробудить старание к учебе и направить их на путь знания. После обедни в дом приходил учитель (чаще всего это был местный дьячок или приказчик). Его встречали с необычайным почтением, низкими поклонами, усаживали в передний, «красный» угол избы. Это подчеркивало высокий статус его ремесла. Отец, держа сына за руку, передавал его учителю со словами: «Вот тебе дитя непокорное. За ласку спасибо, за строгость — вдвойне. Учи уму-разуму, а за леность наказывай розгами». Мальчик должен был ответить учителю тремя символическими поклонами, демонстрируя готовность учиться.
После урока семья одаривала учителя: отец мог дать зерно или немного денег, мать — вытканное ею полотенце или рубаху. Затем всех сажали за общий стол. Существовал обычай есть из одного большого горшка, что символизировало единство и братство в учении.
Соблюдая Рождественский пост, семьи готовили скромные блюда: блины без масла, гречневую кашу или пироги с грибами, угощая ими почетных гостей — священников или старейшин. Кроме того хозяйки делали лепешки в форме монет для символической «удачи в делах».
Народные запретыС днем, посвященным уму и знанию было связано множество запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь неудачу в учебе.
- Нельзя было оставлять книги раскрытыми. Считалось, что так знание «выветрится» из них и из головы ученика. Книгу полагалось закрыть и положить под подушку, чтобы «запавшее в ум» укрепилось во сне.
- Запрещалось приниматься за еду во время занятий или чтения. Люди верили, что так можно «заесть» выученное, и оно не пойдет впрок.
- Строго воспрещалось хвастаться успехами ребенка или чрезмерно его хвалить. Это считалось проявлением гордыни, которое могло «сглазить» удачу и привести к последующей лени.
- Нельзя было шуметь, ссориться и сквернословить. Гнев, обида и бранные слова, по представлениям предков, «затуманивали» разум и отгоняли благодать, ниспосланную пророком.
- Следовало избегать тяжелого физического труда. День должен был быть посвящен исключительно труду умственному, а физическая усталость могла помешать усвоению знаний.
- Не рекомендовалось выходить из дома после заката в одиночестве. Считалось, что в этот день темные силы, завидуя свету знания, особенно активны и могут запутать путника, «отнять память».
Приметы
- Звезды ярко мерцают на ясном небе — к скорым сильным морозам и вьюгам. Чем ярче мерцание, тем суровее будет зима.
- Ветер дует с севера или северо-востока — это предвещало установление устойчивой морозной погоды без сильных оттепелей.
- Если день стоит тихий, безветренный, иней лежит на деревьях — это сулило обильные снегопады в ближайшие недели, что для крестьянина было хорошей новостью, ведь снежное покрывало защищало озимые посевы.
- Собаки много лают или воют — народная примета, предсказывающая метели и заносы. Считалось, что животные чувствуют приближение долгой непогоды.
- Вокруг луны виден большой туманный круг («венец») — к крупному снегопаду и, возможно, бурану. Если же круг был красноватым, это предсказывало сильный ветер.