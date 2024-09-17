Россиянам перечислили идеальные для осени духи

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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин заявил, что для осенней поры идеальными ароматами станут духи с древесными и мускусными нотами.
«Осень ассоциируется с запахом прелой листвы, специями и благовониями. Поэтому в это время года подойдут духи с нотками корицы, гвоздики или имбиря, что добавит образу человека загадочности и изысканности. Для осеннего вечера подойдут ваниль, шоколад, карамель», — уточнил в беседе с NEWS.ru Опарин.
При этом он призвал не бояться экспериментов в поисках своего парфюма на осень. По мнению специалиста, духи должны подчёркивать индивидуальность и соответствовать настроению.
Ранее стилист-имиджмейкер Юлия Тюрева заявила, что трендовыми в этом осеннем сезоне станут такие принты, как клетка, гусиная лапка, полоска и горох.
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