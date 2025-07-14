Сотрудницу тюрьмы поймали с поличным за мгновение до секса с заключенным
Сотрудница исправительного учреждения в американском штате Джорджия предстанет перед судом за запретную связь с заключенным и контрабанду. Об этом сообщает телеканал WSB-TV.
56-летняя Вики Линн Франц работала помощником по закупкам в Переходном центре Атланты, где осужденные готовятся к освобождению. Женщина попыталась тайно скрыться в своем кабинете с одним из заключенных, однако охранник заметил ее действия и проследил за Франц.
В результате мужчина застал ее с заключенным при попытке вступить в интимную связь: Франц лежала без штанов на полу, а партнер находился над ней. Они явно собирались заняться сексом. Инцидент был немедленно доложен руководству.
Расследование выявило дополнительные нарушения: за 50 долларов (около 4 тыс. рублей) женщина пронесла другому заключенному пять пачек сигарет.
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