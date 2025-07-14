Сотрудницу тюрьмы поймали с поличным за мгновение до секса с заключенным

14 июля 2025, 03:48

В США 56-летнюю сотрудницу тюрьмы уволили за интымные отношения с заключенным

Фото: iStock/OlFedv

Сотрудница исправительного учреждения в американском штате Джорджия предстанет перед судом за запретную связь с заключенным и контрабанду. Об этом сообщает телеканал WSB-TV.