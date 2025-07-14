В Петербурге столкнулись два теплохода, пострадал ребенок
Из-за столкновения двух теплоходов на реке Фонтанка в Петербурге пострадал ребенок
Два теплохода столкнулись на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге, в результате чего пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК России.
Отмечается, что одно судно выполняло разворот, и в этот момент в него врезалось другое маломерное плавсредство.
«По предварительным данным, 13 июля 2025 года напротив дома 36 по Набережной реки Фонтанки произошло столкновение теплоходов «Меркурий 5» и «Кронверк» (...) Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров», — уточнили в Telegram-канале «Северо-Западная транспортная прокуратура».В ходе столкновения теплоходов несовершеннолетний пассажир получил травму ноги. Прибывшая бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь на месте без госпитализации.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России также зафиксировало нарушения правил безопасности судоходства и начало доследственную проверку.
Ранее сообщалось, что 14 июля Москву и Подмосковье ожидают опасные погодные явления. Кратковременные дожди, ливни, грозы с градом и шквалистый ветер придут в столицу.