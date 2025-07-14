В Петербурге столкнулись два теплохода, пострадал ребенок

14 июля 2025, 04:04

Из-за столкновения двух теплоходов на реке Фонтанка в Петербурге пострадал ребенок

Фото: Telegram @sztproc

Два теплохода столкнулись на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге, в результате чего пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК России.





Отмечается, что одно судно выполняло разворот, и в этот момент в него врезалось другое маломерное плавсредство.





«По предварительным данным, 13 июля 2025 года напротив дома 36 по Набережной реки Фонтанки произошло столкновение теплоходов «Меркурий 5» и «Кронверк» (...) Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров», — уточнили в Telegram-канале «Северо-Западная транспортная прокуратура».