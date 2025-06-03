«Выросла за 1,5 месяца моего отсутствия»: Покорившая Эверест Боня не узнала повзрослевшую дочь с загаром и обесцвеченными волосами

03 июня 2025, 06:47

Покорившая Эверест Боня удивилась на повзрослевшую за время ее отсутствия дочь

Виктория Боня с дочкой Анджелиной (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня, вернувшись с Эвереста, с удивлением заметила, как повзрослела ее 13-летняя дочь Анджелина за полтора месяца разлуки. Звезда наслаждается семейным временем с девочкой и выкладывает совместные фотографии. Поведение Анджелины на камеру очаровало подписчиков.





19 мая телеведущая Виктория Боня завершила свое восхождение на гору Эверест. Звезда поднялась на вершину 8848 метров со второго раза. Во время покорения горы звезда столкнулась с множеством трудностей: головные боли, недомогание, непростой подъем.



Однако она не сдалась, о чем ничуть не жалеет. Боня, более десяти лет посещавшая Каннский кинофестиваль, в 2025 году даже отказалась от визита на красную дорожку ради покорения высот. Позже она заявила, что экспедиция помогла ей переосмыслить ценности в жизни. Фестиваль в Каннах начал казаться ей «не тем уровнем».



Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Теперь же блогер, покорившая Эверест, воссоединилась с дочерью Анджелиной.





«Я снова дома. Дочка выросла за эти 1,5 месяца, что я отсутствовала. Все такое яркое и самое главное, цветное вокруг. После камней, снега и дыхания на пределе наступает возвращение в мир, где все про красоту, про детали, про ощущения. Снова выбирать губную помаду не по весу в рюкзаке, а по настроению. Я возвращаюсь. Та же. И совсем другая. С горой внутри! И с новым взглядом на красоту вокруг…», — написала Боня в блоге.