17 ноября 2026, 10:42

Врач Илюхина: Привычный кофе может стать невкусным из-за заболеваний полости рта

Фото: iStock/iWichy

Гинеколог Татьяна Илюхина объяснила, почему может возникнуть внезапное отвращение к любимому кофе. Об этом она сообщила в личном блоге.