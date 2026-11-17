Россиянам перечислили причины внезапного отвращения к кофе
Гинеколог Татьяна Илюхина объяснила, почему может возникнуть внезапное отвращение к любимому кофе. Об этом она сообщила в личном блоге.
По ее словам, если кофе внезапно стал неприятным на вкус, стоит обратить внимание на принимаемые лекарства. Некоторые антибиотики и препараты для контроля артериального давления могут влиять на вкусовые ощущения, пояснила специалист.
Кроме того, причина может быть связана с заболеваниями полости рта, последствиями вирусных инфекций, а также дефицитом цинка, железа, магния, меди и витаминов B9, B12, A и D, отметила врач. Большая часть восприятия вкуса пищи зависит от обоняния, по этой причине проблема иногда заключается не во вкусовых рецепторах, добавила Илюхина.
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