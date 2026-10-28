Россиянам перечислили пять эффективных способов, которые помогут не выгорать на работе

28 октября 2026, 12:36

Психолог Романив: микропауза и движение помогут не выгорать на работе

Фото: iStock/littlehenrabi

Грамотный отдых в течение рабочего дня — это эффективный инструмент для снижения стресса и повышения когнитивной продуктивности. Психолог Ольга Романив рассказала «Вечерней Москве», какие пять научно обоснованных приемов помогут перезагрузить внимание, избежать выгорания и поддерживать стабильный уровень энергии.