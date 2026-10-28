Россиянам перечислили пять эффективных способов, которые помогут не выгорать на работе
Грамотный отдых в течение рабочего дня — это эффективный инструмент для снижения стресса и повышения когнитивной продуктивности. Психолог Ольга Романив рассказала «Вечерней Москве», какие пять научно обоснованных приемов помогут перезагрузить внимание, избежать выгорания и поддерживать стабильный уровень энергии.
Микропауза — это короткий перерыв в работе (длительностью 3–5 минут каждые 1,5 часа), который помогает снизить уровень кортизола и предотвратить резкое падение энергии к концу дня. Смена деятельности, например, взгляд в окно или глубокие вдохи, действует как мягкий сброс, не переходящий в глубокое расслабление, из которого сложно вернуться к задачам.
Физическая активность также важна, пояснила специалист. Сидячий образ жизни снижает кровообращение, что приводит к уменьшению поступления кислорода в мозг и усложняет принятие простых решений. Кратковременные упражнения восстанавливают ясность мышления.
Согласно ее мнению, освещение и качество воздуха значительно влияют на циркадные ритмы и уровень бодрости. Тусклый свет и духота усиливают сонливость и раздражительность.
Обильная пища и продукты с высоким содержанием простых углеводов вызывают резкие колебания уровня сахара в крови, что приводит к сонливости. Для поддержания стабильного уровня энергии необходимо сбалансированное питание, включающее белки, сложные углеводы и клетчатку, добавила Романив.
Еще один способ — ментальная разгрузка. Техника заземления «5, 4, 3, 2, 1» помогает при когнитивной перегрузке и тревожности. Она включает переключение внимания на органы чувств и снижает активность миндалевидного тела — центра тревоги, что возвращает фокус на настоящее. Эта техника занимает всего 2–3 минуты и не требует уединения, заключила психолог.
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