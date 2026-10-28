Россиянам рассказали, как избежать ОРВИ после контакта с больным
Семейный врач, эндокринолог, специалист превентивной интегративной медицины, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова рассказала, как избежать ОРВИ после контакта с больным. Об этом пишет NEWS.ru.
По ее словам, чтобы защитить себя от ОРВИ, важно принимать витамин D, который усиливает работу иммунных клеток-киллеров. Рекомендуется сдать анализ на его уровень и принимать профилактическую дозу по назначению врача.
Ещё одним важным элементом профилактики является цинк, который препятствует размножению риновирусов. Для этого можно носить с собой пастилки с цинком. Они помогут остановить вирус на ранних стадиях, отметила специалист.
Самойлова также посоветовала после поездки в лифте с человеком, который активно кашляет, не трогать лицо руками, тщательно вымыть их с мылом и промыть нос солевым раствором. В первые сутки также можно использовать интраназальный спрей с интерфероном, заключила она.
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