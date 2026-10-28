Россиянам рассказали, как избежать ОРВИ после контакта с больным

28 октября 2026, 09:10

Врач Самойлова посоветовала не трогать лицо после контакта с больным ОРВИ

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Семейный врач, эндокринолог, специалист превентивной интегративной медицины, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова рассказала, как избежать ОРВИ после контакта с больным. Об этом пишет NEWS.ru.