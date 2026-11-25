Раскрыт неочевидный признак повышенного уровня холестерина
Повышенный уровень холестерина обычно не вызывает симптомов, однако его накопление может приводить к сужению артерий и нарушению кровоснабжения ног. Признаки этого состояния перечислила Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), информирует Daily Mirror.
Согласно информации источника, заболевание периферических артерий связано с накоплением жировых отложений, которые препятствуют нормальному кровотоку к мышцам ног. Основные симптомы включают боль или судороги в икрах, бедрах и ягодицах при ходьбе, онемение и слабость в нижних конечностях, повышенную чувствительность к холоду в одной стопе, изменение цвета и текстуры кожи, а также длительно не заживающие раны.
Специалисты отмечают, что признаки болезни часто проявляются постепенно и могут быть не сразу заметны. Например, боль возникает внезапно и исчезает после небольшого отдыха. Из-за этого люди не связывают ее с высоким уровнем холестерина и не спешат обратиться к врачу.
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