25 ноября 2026, 13:40

Mirror: Накопление холестерина в артериях может вызывать боль и судороги в ногах

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Повышенный уровень холестерина обычно не вызывает симптомов, однако его накопление может приводить к сужению артерий и нарушению кровоснабжения ног. Признаки этого состояния перечислила Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), информирует Daily Mirror.