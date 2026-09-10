Кардиолог призвал некоторых людей отказаться от сна на спине

10 сентября 2026, 09:37

Кардиолог Рохас: Людям с синдромом обструктивного апноэ сна нужно спать на боку

Фото: iStock/millann

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что некоторым людям стоит отказаться от сна на спине. Об этом сообщает издание El Confidencial.