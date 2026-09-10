Кардиолог призвал некоторых людей отказаться от сна на спине
Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что некоторым людям стоит отказаться от сна на спине. Об этом сообщает издание El Confidencial.
Специалист рекомендует избегать эту позу людям с синдромом обструктивного апноэ сна. Вместо этого он советует спать на боку, так как это может уменьшить количество эпизодов нарушения дыхания во время сна. Однако медик подчеркивает, что изменение положения тела не заменяет полноценного лечения.
По словам Рохаса, следует спать на левом боку людям с гастроэзофагеальным рефлюксом, поскольку это помогает снизить дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Соответствующая поза особенно полезна для беременных женщин, особенно по мере увеличения размера живота. Однако, если у женщины возникают проблемы с шеей или позвоночником, важнее найти наиболее удобное положение для сна, а не строго следовать рекомендациям.
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