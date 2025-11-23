Россияне перестанут использовать отчества в разговоре, заявила эксперт

23 ноября 2025, 07:29

Редактор Киселева: россияне перестанут использовать отчества в разговоре

Фото: iStock/jacoblund

Россияне стали реже использовать отчества в разговоре, со сменой поколений в будущем возможен отказ от них во множестве коммуникативных ситуаций. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева.