Россияне перестанут использовать отчества в разговоре, заявила эксперт
Россияне стали реже использовать отчества в разговоре, со сменой поколений в будущем возможен отказ от них во множестве коммуникативных ситуаций. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева.
По словам эксперта, отчества в паспорте и других документах сохранятся, однако их использование станет менее распространённым. Филолог считает, что традиция обращения по отчеству остается важной при общении с врачами и преподавателями.
Однако, например, журналисты давно не используют отчества, а в банках, МФЦ и во многих рабочих коллективах принято обращаться к сотрудникам по имени, подчеркнула Киселева.
Читайте также: