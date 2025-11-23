Достижения.рф

Россияне перестанут использовать отчества в разговоре, заявила эксперт

Фото: iStock/jacoblund

Россияне стали реже использовать отчества в разговоре, со сменой поколений в будущем возможен отказ от них во множестве коммуникативных ситуаций. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева.



По словам эксперта, отчества в паспорте и других документах сохранятся, однако их использование станет менее распространённым. Филолог считает, что традиция обращения по отчеству остается важной при общении с врачами и преподавателями.

Однако, например, журналисты давно не используют отчества, а в банках, МФЦ и во многих рабочих коллективах принято обращаться к сотрудникам по имени, подчеркнула Киселева.

Екатерина Коршунова

