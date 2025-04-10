В Подмосковье выросло количество поездок на такси

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Более 48,7 миллионов поездок на такси совершили пассажиры в Московской области в первом квартале текущего года, что на 4,2 млн поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Каждый день в Московской области на линию выезжали свыше 65 тысяч автомобилей такси. При этом число поездок увеличилось до 540 тысяч раз в день — это примерно 1,3 млн человек», — уточнили в Минтрансе региона.Больше всего поездок на такси в период с января по март совершили пассажиры в Красногорске, Домодедове, Одинцове, Люберцах и Химках. Средний чек за поездку составил около 470 рублей.
Всего в Подмосковье зарегистрировано свыше 118 тысяч автомобилей такси и более 32,5 тыс. перевозчиков.
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