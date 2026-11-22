22 ноября 2026, 18:49

Врач Шарапова: При сонливости нужно больше гулять и отказаться от сладкого

Фото: iStock/Irina Romanova

Заслуженный врач России Ольга Шарапова перечислила способы справиться с сонливостью в ноябре. Об этом пишет KP.RU.