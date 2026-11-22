Россиянам перечислили способы справиться с сонливостью в ноябре
Заслуженный врач России Ольга Шарапова перечислила способы справиться с сонливостью в ноябре. Об этом пишет KP.RU.
Специалист отметила, что из-за сокращения светового дня людям становится труднее просыпаться по утрам. Для того чтобы взбодриться, она рекомендовала в первые 30 минут после пробуждения открыть шторы, включить свет или выйти на улицу. По её словам, утренний свет и свежий воздух помогают быстрее проснуться, а выработка мелатонина, отвечающего за сон, снижается.
Шарапова также посоветовала избегать мучного и сладкого на завтрак, так как они способны усилить сонливость. Согласно ее мнению, вместо этого следует употреблять белковый завтрак.
Для борьбы с сонливостью эксперт рекомендовала увеличить физическую активность, пить достаточное количество воды и соблюдать режим сна, даже в выходные дни. Перед сном нужно убрать телефон и проветрить комнату, добавила Шарапова. Если сонливость не проходит в течение нескольких дней, она посоветовала обратиться к специалисту.
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