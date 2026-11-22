22 ноября 2026, 15:58

Стоматолог Березина: Цитрусовые фрукты способны постепенно истончать эмаль

Фото: iStock/Ulada

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Людмила Березина рассказала, какие полезные продукты могут незаметно разрушать зубную эмаль. Об этом пишет «Лента.ру».