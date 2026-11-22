Перечислены незаметно разрушающие зубную эмаль полезные продукты
Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Людмила Березина рассказала, какие полезные продукты могут незаметно разрушать зубную эмаль. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам специалиста, цитрусовые фрукты, такие как лимоны, апельсины, грейпфруты и их соки, могут негативно влиять на зубы. В их составе присутствуют органические кислоты, которые при длительном воздействии способны постепенно разрушать эмаль.
Особенно опасно регулярно пить воду с лимоном или держать дольку цитрусового во рту. Однако сам фрукт считается менее вредным, так как его обычно съедают быстрее, и слюна, а также процесс жевания помогают уменьшить время контакта кислоты с зубами, отметила Березина.
Еще один продукт, который стоматолог назвала потенциально опасным для зубов, — это сухофрукты. Изюм, курага, финики и сушеная клюква содержат большое количество концентрированных сахаров и имеют липкую текстуру. Частицы этих продуктов способны надолго задерживаться между зубами и в естественных углублениях на жевательной поверхности, что может привести к проблемам, предупредила врач.
Березина также указала на то, что продукты с уксусом, такие как маринованные овощи, некоторые салатные заправки, соусы и даже яблочный уксус, способны нанести вред зубам при частом употреблении. Регулярный контакт уксусной кислоты с зубными поверхностями увеличивает риск эрозии эмали, заключила она.
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