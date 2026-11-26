Врач предупредил об опасности связанной с кофе привычки
Привычка «глушить» усталость кофе опасна, так как загоняет в замкнутый круг хронического недосыпа. Об этом сообщил врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов, передает «Лента.ру».
По словам специалиста, несколько чашек кофе в течение дня могут временно повысить бодрость, но не решают основную причину усталости. Употребление этого напитка во второй половине дня способно ухудшить качество ночного сна, что приведёт к повторной нехватке энергии на следующий день.
Кофеин действует на центральную нервную систему, временно уменьшая чувство сонливости. Человек ощущает прилив сил, но это не указывает на полное восстановление организма. Если усталость вызвана недостатком сна, продолжительной нагрузкой или заболеванием, кофе лишь скрывает один из симптомов, не устраняя корень проблемы, отметил он.
Врач предупредил, что проблема возникает, когда напиток становится основным способом компенсации недостатка отдыха. Например, человек выпивает чашку кофе утром, затем ещё одну днём, а вечером из-за кофеина ему труднее заснуть, уточнил Маматов.
Если кофе употребляется только для удовольствия, это одно дело. Однако если без него невозможно проснуться, сосредоточиться и работать, стоит выяснить, почему организм испытывает недостаток энергии. Иногда причина кроется в хроническом недосыпе, анемии, нарушениях работы щитовидной железы, расстройствах сна или других состояниях, пояснил невролог.
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