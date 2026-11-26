26 ноября 2026, 08:13

Врач Маматов назвал привычку часто пить кофе, чтобы взбодриться, опасной

Фото: iStock/iWichy

Привычка «глушить» усталость кофе опасна, так как загоняет в замкнутый круг хронического недосыпа. Об этом сообщил врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов, передает «Лента.ру».