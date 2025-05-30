Российским военным выплатили награду в 15 миллионов за первый сбитый F-16
12 военнослужащих РФ получили награду в 15 млн рублей за первый сбитый F-16
12 российских военнослужащих получили 15 млн рублей за уничтожение первого американского истребителя F-16 в зоне спецоперации. Премию выплатила компания «Форэс», передает ТАСС.
«Компания «Форэс» выполнила ранее объявленное обязательство и передала 15 миллионов рублей военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации за уничтожение первого истребителя F-16 в зоне проведения специальной военной операции. Церемония награждения состоялась 29 мая 2025 года на приграничной территории в присутствии командования», — пишет агенствтво.Гендиректор «Форэс» Сергей Шмотьев ранее анонсировал вознаграждение за первый сбитый F-16 на ПМЭФ, подтвердив в декабре 2024 года готовность выплатить сумму.
Компания систематически поддерживает армию РФ: общий объем помощи превысил 237 млн рублей. Средства направлены на закупку техники, средств связи, РЭБ, медикаментов и эвакуационного оборудования, включая поставку 500+ тонн медицинских грузов.