Актриса Анастасия Уколова официально развелась со вторым мужем в свой день рождения

30 мая 2025, 04:08

Анастасия Уколова (Фото: Instagram* @anastasiyaa_ukolova)

Звезда сериалов «Молодежка» и «Комбинация» Анастасия Уколова развелась со вторым мужем Юрием Горовым в свой 31-й день рождения, передает StarHit. Вторая половинка Анастасии был когда-то ее одноклассником, однако общее прошлое не помогло сохранить брак.





Актриса родилась 22 мая. Изначально она поделилась в соцсетях теплыми словами о трехлетнем сыне Егоре и разных моментах жизни. Она призналась, что не жалеет о решении совмещать карьеру с уходом о маленьком ребенке, хотя это бывает непросто.





«У меня практически нет свободного пространства. Я или дома с сыном, с няней, с семьей, или на работе с кучей людей. Мне бывает очень трудно без времени наедине с собой», — писала она.

Анастасия Уколова с сыном (Фото: Instagram* @anastasiyaa_ukolova)



Анастасия Уколова (Фото: Instagram* @anastasiyaa_ukolova)



«Мы не публикуем фотографии вместе. Это желание моего партнера, которое, может быть, мне не всегда комфортно», — объясняла Уколова свою сдержанность в соцсетях за время отношений.