Актриса Анастасия Уколова официально развелась со вторым мужем в свой день рождения
Звезда сериалов «Молодежка» и «Комбинация» Анастасия Уколова развелась со вторым мужем Юрием Горовым в свой 31-й день рождения, передает StarHit. Вторая половинка Анастасии был когда-то ее одноклассником, однако общее прошлое не помогло сохранить брак.
Актриса родилась 22 мая. Изначально она поделилась в соцсетях теплыми словами о трехлетнем сыне Егоре и разных моментах жизни. Она призналась, что не жалеет о решении совмещать карьеру с уходом о маленьком ребенке, хотя это бывает непросто.
«У меня практически нет свободного пространства. Я или дома с сыном, с няней, с семьей, или на работе с кучей людей. Мне бывает очень трудно без времени наедине с собой», — писала она.Уколова шутливо перечислила свои негативные черты и слабые стороны. В них нет ничего постыдного, заявила актриса.
Однако в столь праздничный день появились и другие новости. Суд Войковского района Москвы расторг брак Анастасии с Юрием Горовым.
Юрий подал на развод еще в декабре прошлого года, но Уколова не акцентировала на этом внимание. StarHit указывает, что в феврале актриса все еще выражала любовь к жениху, и даже демонстрировала фото с инициалами второй половины.
«Мы не публикуем фотографии вместе. Это желание моего партнера, которое, может быть, мне не всегда комфортно», — объясняла Уколова свою сдержанность в соцсетях за время отношений.Анастасия и Юрий, воспитывающие общего сына, когда-то учились в одной школе. Уже тогда попытались построить отношения, но не срослось. Воссоединившись как взрослые, они попытались вновь: поженились в 2022 году.
Однако их брак продлился лишь три года, как и первый союз актрисы с кинооператором Антоном Зенковичем. Поклонники гадают, как актриса справится с новым поворотом судьбы, восхищаясь ее стойкостью.
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