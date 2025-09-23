В Серпухове проводят пробные топки и приглашают жителей пройти диспансеризацию
На совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьёва обсудили подготовку к отопительному сезону и вопросы здравоохранения, отметили в Администрации городского округа Серпухов.
В Серпухове пробные топки проводят в соответствии с графиком. На сегодняшний день их успешно завершили на 44 из 70 котельных, что составляет 63%. Все работы планируют закончить в срок, чтобы к началу отопительного сезона обеспечить жителей теплом и комфортом.
Отдельно говорили о диспансеризации взрослого населения. В округе информируют предприятия, размещают объявления на информационных площадках и организуют мобильные пункты в парках и скверах.
Жители сельских и отдалённых территорий городского округа Серпухова могут пройти диспансеризацию, в том числе в условиях стационара.
