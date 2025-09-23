Воробьёв объявил о начале включения отопления в Московской области
В Подмосковье с 23 сентября начинают включать отопление, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В первую очередь тепло появится на социальных объектах – в школах, детсадах и больницах.
«Важно успеть подключить тепло до похолодания. По прогнозам, уже к концу недели днём будет около +10°С, ночью – +4°С, а 27 сентября возможен снег. Поэтому сегодня начинаем запуск тепла в соцучреждениях, а с 29 сентября по 1 октября начнём подачу в жилые дома», – написал глава региона в своём Telegram-канале.По словам Воробьёва, пробные топки, запущенные 15 сентября, показали готовность систем.
«У нас в регионе 2776 котельных. За первую неделю мы проверили 78% из них. Подготовку ещё 606 котельных проверим на этой неделе. Проверили и новую инфраструктуру. В этом году в регионе строят и модернизируют более 500 объектов теплоснабжения. Это котельные, тепловые пункты, а также более 330 км теплосетей, которые обеспечивают теплом 3,7 млн жителей. Это крупнейшая программа модернизации в России», – отметил губернатор.Сейчас специалисты выравнивают давление в сетях и устраняют мелкие замечания, чтобы тепло шло ровно и без перебоев, заключил Воробьёв.