Собянин сообщил дату включения отопления в Москве

23 сентября 2025, 19:40

Мэр столицы заявил, что отопление начнут подавать с 24 сентября

Фото: Istock / Liudmila Chernetska

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отопление в столице начнут подавать в среду, 24 сентября. Об этом он заявил в своём канале в Max.





По словам Собянина, город постепенно готовится к зимнему сезону, и хотя резкого похолодания пока не ожидается, температура воздуха начинает снижаться. В связи с этим отопление будет включено сначала в социальных объектах — детских садах, школах и больницах, а после завершения этих работ тепло поступит и в жилые дома.





«Дорогие жители, город постепенно подходит к зимнему сезону, прощаясь с теплым летом. В эти дни мы не ожидаем аномального перехода на холодную погоду, но, вместе с тем, температура воздуха начинает снижаться. В этой связи уже завтра мы приступаем к включению отопления», — написал Собянин.