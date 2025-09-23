Собянин сообщил дату включения отопления в Москве
Мэр столицы заявил, что отопление начнут подавать с 24 сентября
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отопление в столице начнут подавать в среду, 24 сентября. Об этом он заявил в своём канале в Max.
По словам Собянина, город постепенно готовится к зимнему сезону, и хотя резкого похолодания пока не ожидается, температура воздуха начинает снижаться. В связи с этим отопление будет включено сначала в социальных объектах — детских садах, школах и больницах, а после завершения этих работ тепло поступит и в жилые дома.
«Дорогие жители, город постепенно подходит к зимнему сезону, прощаясь с теплым летом. В эти дни мы не ожидаем аномального перехода на холодную погоду, но, вместе с тем, температура воздуха начинает снижаться. В этой связи уже завтра мы приступаем к включению отопления», — написал Собянин.Мэр отметил, что к осенне-зимнему периоду подготовлено более 74 тысяч объектов, включая свыше 34 тысяч жилых домов.