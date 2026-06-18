Россиянам подсказали три способа избавиться от панической атаки

18 июня 2026, 11:28

Психиатр Ястребова: Панические атаки — это не эмоции, а настоящее заболевание

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Повторяющиеся панические атаки — это повод идти к психиатру, так как это не «слабость нервов», а настоящий сбой в мозге. Об этом сообщила в беседе с Life.ru врач-психиатр клиники «Эмпатия» Валентина Ястребова.