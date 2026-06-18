Россиянам подсказали три способа избавиться от панической атаки
Повторяющиеся панические атаки — это повод идти к психиатру, так как это не «слабость нервов», а настоящий сбой в мозге. Об этом сообщила в беседе с Life.ru врач-психиатр клиники «Эмпатия» Валентина Ястребова.
Панические атаки — это не просто эмоциональное состояние, а полноценное заболевание. Если атаки повторяются, необходимо обратиться к психиатру, чтобы разработать подходящую терапию, подчеркнула врач. Она также перечислила три техники, которые могут помочь справиться с паникой.
Первый метод — это техника «5-4-3-2-1». Суть её в том, чтобы назвать вслух пять предметов, находящихся вокруг, четыре окружающих звука, три тактильных ощущения, два запаха и один вкус. Этот способ помогает вернуть мозг из состояния паники в реальность, отметила Ястребова.
Вторая техника — это дыхание по методу «Квадрат». Здесь нужно вдохнуть на четыре секунды, задержать дыхание, затем выдохнуть и снова задержать дыхание — всё это также длится по четыре секунды. Важно, чтобы выдох был медленнее вдоха, добавила медик.
Третий способ, по словам Ястребовой, — это использование холода. Можно сжать в руках кубик льда или умыться ледяной водой.
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