Съезд партии «Справедливая Россия» поддержал выдвижение Путина на выборы президента

Фото: сайт Кремля
Выдвижение действующего президента России Владимира Путина на предстоящие выборы главы государства поддержал съезд партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что все члены партии единогласно поддержали кандидатуру Путина. В голосовании принимали участие 192 представителя.
Сама партия ещё в мае этого года сообщила о своём намерении отказаться от выдвижения кандидата на выборы президента России в 2024 году. В настоящее время это решение официально зафиксировано.
Ранее сообщалось, что ЦИК не допустил до выборов президента конкурентку Путина, самовыдвиженку Екатерину Дунцову. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сама партия ещё в мае этого года сообщила о своём намерении отказаться от выдвижения кандидата на выборы президента России в 2024 году. В настоящее время это решение официально зафиксировано.
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Анастасия Чинкова