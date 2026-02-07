Россиянам пообещали «аквапарк» на улицах весной
Жителям Центральной России не следует рассчитывать на раннюю весну и внезапное потепление, поскольку сформировавшиеся за зиму запасы снега не дадут почве и воздуху быстро прогреться. Об этом сообщил эколог Илья Рыбальченко в беседе с Life.ru.
По мнению эксперта, весна в Московской области, вероятно, будет непредсказуемой и нестабильной. В течение сезона ожидаются частые перепады температуры, включая ранние оттепели и внезапные похолодания. Также стоит готовиться к большому количеству мокрого снега и грязи, что может создать условия, напоминающие «аквапарк» на улицах.
Специалист подчеркнул, что ранняя весна не предвидится. Вместо этого россияне столкнутся с поздней сухой почвой и поздней зеленью. Даже если термометр будет показывать высокие значения, ощущение холода сохранится. Эколог предположил, что только к середине апреля можно будет сменить зимнюю одежду на более лёгкую, такую как кроссовки и ветровки.
