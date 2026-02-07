Россиянам пообещали «аквапарк» на улицах весной

07 февраля 2026, 18:29

Эколог Рыбальченко: Весна в Центральной России будет грязной и холодной

Фото: iStock/LeManna

Жителям Центральной России не следует рассчитывать на раннюю весну и внезапное потепление, поскольку сформировавшиеся за зиму запасы снега не дадут почве и воздуху быстро прогреться. Об этом сообщил эколог Илья Рыбальченко в беседе с Life.ru.