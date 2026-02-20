Россиянам пообещали аномально теплый март

20 февраля 2026, 16:11

Синоптик Позднякова: Весеннее потепление в Москве начнется не раньше марта

Фото: iStock/vencavolrab

Оттепель в Москве, по предварительным прогнозам, начнется не раньше первых дней марта. Снег к Международному женскому дню в столичном регионе не сойдет. Об этом рассказала главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, весеннее потепление в столичном регионе начнется не раньше марта, указала Позднякова. Сейчас же значительная порция тепла уходит на растапливание большого количества снега.





«Если оттепель к нам и придет, то, может быть, только в первую пятидневку марта, как сейчас указывают модели долгосрочных прогнозов. Они также показывают, что март у нас будет с положительной аномалией температуры воздуха», — отметила Позднякова в разговоре с Общественной Службой Новостей.