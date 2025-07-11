В Подмосковье упростили подачу заявки на соципотеку

11 июля 2025, 11:34

Фото: istockphoto.com/Chagin

Подать заявку на получение социальной ипотеки через подмосковный портал госуслуг теперь помогает искусственный интеллект: он распознаёт и анализирует прикреплённые документы. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.





Программу «Социальная ипотека» губернатор региона Андрей Воробьёв запустил в 2016 году. В рамках программы основная сумма ипотечного кредита выплачивается в течение десяти лет из областного бюджета, а собственник платит только проценты по займу.





«При заполнении онлайн-заявки на соципотеку пользователь прикрепляет сканы обязательных документов. После этого нейросеть мгновенно распознает и анализирует их. Если какие-то документы не прошли проверку, высвечивается подсказка, и заявитель может тут же их исправить», — пояснила министр госуправления, ИТ связи Подмосковья Надежда Куртяник.