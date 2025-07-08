В Москве зафиксирован рост цен на рынке первичной недвижимости

08 июля 2025, 16:51

Цена квадратного метра в Москве выросла на 23,9%

Фото: iStock/FOTOFORCE

В Москве средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости за год увеличилась на 23,9%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум» и ГК «Сумма элементов».







«Фактический рост в годовом выражении все же ниже 25% — на показатель серьезно влияет структура экспозиции. Однако даже увеличение цен на 15–20% опережает официальные темпы инфляции. На мой взгляд, в ближайшей перспективе реальный рост цен лишь ускорится на фоне сокращения «ключа»», — рассказал изданию управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Все зависит от класса дома: в экономе цены ниже, а в комфорте — выше. Плюс будут внешние отличия: закрытая территория или открытая, насколько она озеленена, благоустроена, какой фасад дома и внутренняя отделка коридорных частей», — рассказал Лапшов.