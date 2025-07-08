В Москве зафиксирован рост цен на рынке первичной недвижимости

Цена квадратного метра в Москве выросла на 23,9%
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В Москве средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости за год увеличилась на 23,9%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум» и ГК «Сумма элементов».



«Фактический рост в годовом выражении все же ниже 25% — на показатель серьезно влияет структура экспозиции. Однако даже увеличение цен на 15–20% опережает официальные темпы инфляции. На мой взгляд, в ближайшей перспективе реальный рост цен лишь ускорится на фоне сокращения «ключа»», — рассказал изданию управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, на сегодняшний день складываются выгодные условия для совершения выгодных сделок.

Отмечается, что подорожание квартир произошло из-за инфляции, а также дефицита качественных предложений на первичном рынке.

Тем временем в Анапе средняя стоимость квартиры на первичном рынке начинается от 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на риелтора Данила Лапшова.

«Все зависит от класса дома: в экономе цены ниже, а в комфорте — выше. Плюс будут внешние отличия: закрытая территория или открытая, насколько она озеленена, благоустроена, какой фасад дома и внутренняя отделка коридорных частей», — рассказал Лапшов.

Для покупки он посоветовал рассматривать микрорайоны, находящиеся в 20-30 минутах от моря.

Тем временем частный дом в Анапе можно купить не менее, чем за 20 миллионов рублей.
Элина Позднякова

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